“Il Pd è l’alternativa a una destra inaffidabile e mai indipendente”

Civita Castellana - Il commento dem alla candidatura unificata di Luca Giampieri: "Una scelta elettorale calata dall'alto"

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Le scelte elettorali del centrodestra, calate dall’alto e accettate dai rappresentanti locali, non influenzano minimamente il percorso del Pd e il suo programma amministrativo, che pone al centro i principali temi della nostra città: contrasto alla monocoltura e ai fitofarmaci, una profonda trasformazione del modello di gestione di Talete, un piano industriale per la partecipata pubblica Sate spa, la tutela del territorio ed in particolare delle cave, rendendole indisponibili alla trasformazione in discariche.

Su questi temi, approvati all’unanimità dal circolo locale, siamo convinti si possa costruire l’alternativa a una destra inaffidabile e mai indipendente nelle scelte decisive per la nostra città. Un’alternativa che necessita dell’impegno del Pd e di tutte quelle forze politiche che con grande fermezza hanno fatto sentire in consiglio comunale la voce dell’opposizione, restituendo dignità alla città.

Perché nel momento più duro per la nostra comunità la destra locale, anziché affrontare le enormi problematiche di famiglie e attività, litigava per le poltrone e per gli equilibri interni.

I nostri candidati sono di Civita, non di Roma, e si dedicheranno interamente alla città, senza dover rispondere a potentati locali. Chiunque verrà eletto prima ancora di essere un rappresentante del partito sarà il rappresentante di tutti i cittadini, e solo a loro dovrà rispondere delle scelte fatte.

Perché questa è la città in cui siamo nati e viviamo e abbiamo la ferma intenzione di lasciarla alla prossima generazione migliore di come l’abbiamo trovata, insieme al candidato sindaco Domenico Cancilla e con una squadra di candidati consiglieri di assoluto valore, di cui vi invitiamo a valutare il bagaglio di competenze ed esperienza che portano.

Dispiace non essere riusciti a trasformare già dal primo turno un bel percorso di riavvicinamento tra le forze di centro-sinistra in una coalizione politica, ma rimaniamo fermamente convinti che esistano le condizioni programmatiche per costruire insieme un progetto al secondo turno, non contro qualcuno o qualcosa, ma per affermare la nostra visione del territorio, progressista e ambientalista.

Pd Civita Castellana

19 agosto, 2020