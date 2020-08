Viterbo - In manette un senza fissa dimora - La squadra mobile gli ha trovato quasi 3mila euro in contanti

Viterbo – Prova a nascondere la cocaina in campagna, ma la polizia lo scopre e lo arresta. In casa aveva anche quasi 3mila euro in contanti.

Nel pomeriggio del 14 agosto, nell’ambito di specifici servizi per contrastare lo spaccio di droga nella Tuscia, la squadra mobile ha arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio” un albanese di 34 anni, senza fissa dimora ma alloggiato in un appartamento del centro storico di Viterbo.

L’uomo, dopo un’attività di osservazione e pedinamento, è stato fermato: con l’auto aveva raggiunto un luogo isolato della campagna viterbese dove, armeggiando tra gli arbusti, avrebbe nascosto qualcosa che aveva addosso.

“L’intervento degli uomini della squadra mobile – scrive la questura di Viterbo in una nota – ha portato al sequestro di 29 involucri di plastica termosaldata, contenenti cocaina per un totale di 206,6 grammi. Inoltre, estesa la perquisizione al domicilio dell’albanese, sono stati trovati 2mila 850 euro in banconote di vario taglio, denaro posto sotto sequestro insieme allo stupefacente in quanto provento dell’attività di spaccio”.

Il 34enne è stato portato nel carcere di Mammagialla in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta oggi. Il Gip ha convalidato l’arresto e applicato la misura degli arresti domiciliari.

17 agosto, 2020