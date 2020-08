“Questione Civita Castellana mai inserita nella crisi di Viterbo”

Il giornale di mezzanotte - Politica - Il capogruppo FdI Luigi Maria Buzzi ritratta le sue dichiarazioni di ieri e fa marcia indietro

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mi sembra giusto apportare alcune note di specifica all’intervista da me rilasciata ieri che potrebbe essere male interpretata se non dettagliata meglio.

Come più volte riportato, nell’intervista specificavo di non aver preso parte a nessuna trattativa avuta dai partiti che ha poi portato alla candidatura unica su Civita Castellana.

Fermo rimanendo il mio apprezzamento per l’unità che anche in questa occasione il centrodestra è riuscito a dimostrare, il possibile “intervento romano” era anche dalla mia intervista considerato, appunto, come una possibilità ma non una certezza.

È evidente, invece, che le sole forze in campo del territorio sono riuscite a convergere su una soluzione ritenuta da tutti la migliore, raggiungendo quella sintesi sempre auspicata in politica.

La questione di Civita Castellana non si è poi mai inserita, come da me più volte dichiarato su questo giornale, nella crisi del comune di Viterbo, rimanendo sempre un discorso a latere di questa.

Luigi Maria Buzzi

Capogruppo FdI Viterbo

A scanso di equivoci, teniamo a chiarire che ieri ha fatto una serie di dichiarazioni, da noi documentate e registrata, oggi lei dice il contrario.

È bene che i lettori sappiano che la nostra testata ha riportato pari pari ciò che ieri ha detto, con la consueta precisione. Oggi riportiamo le sue dichiarazioni contraddittorie con quelle di ieri.

Questa è la politica oggi. Nessun De Gasperi in formato ridotto si vede in giro purtroppo. Questo è quello che passa il convento.

Passi delle buone vacanze e, se del caso, eviti di fare dichiarazioni con tanta leggerezza.

C. G.

– Luigi Buzzi (Fdi): “La candidatura a sindaco a Civita Castellana può avere avuto un ruolo anche a Viterbo”

Condividi la notizia:











22 agosto, 2020