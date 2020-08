Recinzione, sbarra e cancello… ancora al palo l’area camper del Carmine

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Sono le cose che mancano per poterla aprire - E' stata inaugurata a maggio - Il sindaco Arena: "Mi auguro che si possa fare per la fine di settembre" - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Recinzione, sbarra e cancello. Sono le cose che mancano per aprire l’area camper del comune di Viterbo inaugurata a maggio di quest’anno e mai entrata in funzione.

“Serve mettere la recinzione – ha detto il sindaco Giovanni Arena – la sbarra e il cancello. Poi potrà essere utilizzata dai camperisti. Mi auguro che a fine settembre sia fruibile e in piena sicurezza”.

L’area camper si trova tra il Carmine e il Salamaro, due quartieri popolari a sud di Viterbo. Per l’esattezza a ridosso di via San Paolo, a qualche metro di distanza da Valle Faul, la principale porta d’ingresso per i turisti che vengono a visitare la città dei papi. Lì vicino c’è anche un parco molto frequentato dalla gente del posto che in questi mesi ha, in qualche modo, custodito anche l’area. Le condizioni sono infatti buone. Nonostante il mancato utilizzo. E la possibilità persa in quest’ultimo tratto d’estate.

Inaugurata a maggio e costata circa 150 mila euro, l’area prevede 26 posti, 24 attrezzati e due solo per la sosta. Ci saranno anche gli allacci.

Mancano però ancora cancello, sbarra all’ingresso e recinzione. “Per un costo – ha spiegato il sindaco – che si aggira attorno ai 10 mila euro”. E a pensarci sarà la Francigena, la società che gestisce i parcheggi. “Una volta completata, l’area – ha detto infatti il sindaco – è passata al patrimonio. Poi, per agevolare le cose, è stata passata alla Francigena”.

Daniele Camilli

Fotogallery: L’area camper del comune

29 agosto, 2020