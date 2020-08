Caronia - Della mamma e del piccolo si erano perse le tracce dopo un incidente sull’autostrada Messina-Palermo

Condividi la notizia:











Caronia – Ritrovato il corpo di Viviana Parisi, continuano le ricerche per rintracciare il figlio.

Era il 3 agosto quando, dopo un incidente sull’autostrada Messina-Palermo, Viviana Parisi e suo figlio Gioele erano spariti nel nulla.

Ieri la notizia del ritrovamento di un corpo senza vita nei boschi di Caronia. Poi la comunicazione che il corpo è quello della 43enne Viviana Parisi. La conferma dalla fede che la donna aveva al dito e dalle scarpe indossate. Il corpo è stato portato via dalla zona del ritrovamento e nelle prossime ore saranno eseguite l’esame del dna e l’autopsia.

Del piccolo Gioele, di 4 anni, però ancora nessuna notizia e le ricerche continuano senza sosta.

Nella notte i vigili del fuoco hanno perlustrato la zona intorno ai boschi di Caronia, a 500 metri dall’autostrada dove lo scorso 3 agosto mamma e figlio hanno avuto l’incidente.

E anche oggi le ricerche proseguono con l’aiuto delle forze dell’ordine.

Gli investigatori, esaminando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza e ascoltando testimoni, stanno cercando di appurare cosa abbia fatto Viviana Parisi nei venti minuti trascorsi tra la sua uscita nel casello autostradale di Sant’Agata di Militello e il suo rientro in autostrada, dove poi ha avuto un incidente con l’auto da cui è scesa camminando col bimbo in braccio lungo l’autostrada e facendo perdere le sue tracce.

Il corpo senza vita della donna è stato identificato per il riconoscimento di alcuni indumenti da parte del marito e per la fede. Per avere comunque la certezza assoluta dell’identità si attende l’esame del dna.

Condividi la notizia:











9 agosto, 2020