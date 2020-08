“Rossi e Rotelli, sanata la propria posizione col comune, solleveranno l’ente dall’onere di recuperare le somme…”

Mense - Corte dei Conti - Interviene l'avvocatessa Gioia Maria Scipio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In merito all’articolo relativo alla messa in mora di Mario Rossi e Mauro Rotelli a seguito della sentenza della corte dei conti sulle mense, precisiamo che ad oggi la procedura di recupero delle somme ha seguito l’iter stragiudiziale e doveroso nei confronti delle assicurazioni.

Come già avvenuto nel caso “Cev”, l’assicurazione ha comunicato al comune di non essere interessata ad onorare la polizza ma in questo caso la notizia è che le parti stesse, una volta sanata la propria posizione, solleveranno il comune dall’onere di recuperare giudizialmente le somme, facendo valere direttamente ed in via autonoma i loro diritti attivando le varie polizze assicurative anche in giudizio.

Avvocatessa Gioia Maria Scipio

8 agosto, 2020