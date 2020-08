Montefiascone - Due feriti - Intervento di 118 e carabinieri in località Grilli

Montefiascone – Scontro fra due auto e un camion sulla Cassia Nord.

L’incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 7 il località Grilli sulla Cassia Nord a Montefiascone vicino alla frazione di Zepponami.

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate due auto e un camion del ritiro dell’immondizia.

Due persone sono rimaste ferite ma avrebbero riportato solo lievi lesioni. In azione i sanitari del 118.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone che ha gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

A causa dei mezzi sulla carreggiata si sono formate delle code.

19 agosto, 2020