Si tuffa nel Po per salvare il cane, muore 42enne

Piacenza - La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio - Inutili per l'uomo i soccorsi e il trasporto in ospedale

Piacenza – Stava cercando di salvare il cane trascinato via dalla corrente, quando ha deciso di tuffarsi nelle acque del Po. Per il padrone, un 42enne di origine rumena, però non c’è stato nulla da fare: è finito improvvisamente sott’acqua ed è morto annegato nonostante il soccorso di alcuni amici e passanti.

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a Piacenza: a lungo gli sarebbe stato praticato un massaggio cardiaco per tentare di rianimarlo, ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Piacenza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il cane è stato messo in salvo.

10 agosto, 2020