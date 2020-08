Una statua che omaggia i cavalli alati nella rotatoria all’ingresso di Tarquinia

Il giornale di mezzanott - Cronaca - Il comune approva la proposta dello studio d'arte di Patrizio Zanazzo per la realizzazione e l'acquisto della scultura - L'opera costerà 10mila euro

Tarquinia – (s.s.) – La rotatoria di circonvallazione Cardarelli, all’ingresso di Tarquinia, verrà dotata di una statua che omaggia i cavalli alati esposti al museo etrusco.

Alla vigilia di Ferragosto la giunta comunale ha dato l’ok alla proposta dello studio d’arte di Patrizio Zanazzo per la realizzazione e l’acquisto della scultura, che rappresenterà uno dei simboli tarquiniesi per eccellenza.

L’opera costerà all’incirca 10mila euro che saranno coperti dall’amministrazione, intenzionata comunque a rispondere all’avviso regionale “Lazio contemporaneo” destinato alla realizzazione di opere d’arte contemporanea per mano di giovani creativi under 35 del Lazio. La dotazione complessiva è di un milione di euro e ciascun progetto potrà essere finanziato per un massimo di 50mila euro, con un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammesse. Nel caso di Tarquinia, dunque, la cifra verrebbe coperta interamente.

“La promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e artistico cittadino è un obbligo statutario del comune di Tarquinia – si legge nella delibera –. E’ intenzione dell’amministrazione comunale valorizzare aree, superfici di pertinenza del comune anche tramite l’uso di linguaggi artistici contemporanei”.

Samuele Sansonetti

16 agosto, 2020