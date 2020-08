“Troppe assunzioni part-time, così il comune non funziona”

Bassano in Teverina - Il gruppo di minoranza Bassano di tutti avverte: "I cittadini rischiano di non trovare il personale negli uffici"

Condividi la notizia:











Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Dobbiamo prendere atto che al comune di Bassano in Teverina c’è una grande confusione per quanto riguarda le assunzioni. Una persona, assunta da più di due anni al comune, viene ceduta per 18 ore al comune di Capodimonte e al posto di questo dipendente viene preso in carico un dipendente del comune di Vitorchiano per 12 ore settimanali fino al 31 dicembre 2020. La domanda sorge spontanea: dopo che succederà?

Viene, inoltre, assunta a tempo indeterminato una dipendente già in servizio nel comune di Bassano in Teverina, attraverso un graduatoria del 2017 del comune di Caprarola.

Come abbiamo avuto modo di segnalare con posta pec il 26 maggio 2020, ci sono sembrate sin da subito troppe le assunzioni part time. Tutte queste cessioni e acquisizioni di personale previste dal piano delle assunzioni, elaborato dalla giunta Romoli, creano confusione.

Secondo il gruppo di minoranza Bassano di tutti, il sindaco Romoli non dovrebbe puntare ad assumere più persone possibili all’interno del comune, ma dovrebbe assumere delle persone a tempo pieno, che diano stabilità al comune, sul modello dei dipendenti che sono andati in pensione.

Questi, infatti, sono sempre stati per i cittadini di Bassano un punto di riferimento. Purtroppo deve ammettere, sindaco, che questo con tutti i part time che lei ha creato viene a mancare. Abbiamo cercato di avere maggiori chiarimenti, ma non ci siamo riusciti perché abbiamo fatto ben tre accessi agli atti e non abbiamo, ad oggi, avuto risposta.

Quello che vogliamo precisare, e lo ribadiamo con questa nota, è che tutte queste assunzioni part time non fanno altro che impoverire l’operato dell’amministrazione. I cittadini che si rivolgono al comune di Bassano in Teverina potrebbero non trovare adeguate e immediate risposte, perché magari quel giorno il dipendente non lavora. Inoltre, il comune esternalizza molti servizi come la riscossione dei tributi e violazioni dell’autovelox a ditte esterne pagando, tra l’altro, compensi elevati.

Quindi, quando i cittadini si rivolgono al comune, potrebbero non avere adeguati riscontri, e, se devono controllare un cartella, devono rivolgersi a estranei al comune, dopo aver preso appuntamento.

Sindaco, lei ha una grande responsabilità e sta prendendo un’importante decisione per il comune di Bassano in Teverina, che toccherà anche le future amministrazioni.

Vogliamo, in ogni modo, ringraziarla per aver informato tempestivamente i cittadini delle modifiche che sono in atto presso il comune. La massima trasparenza è infatti uno degli obiettivi a cui la minoranza tiene di più.

Bassano di tutti

Condividi la notizia:











8 agosto, 2020