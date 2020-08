Dopo un incidente sparisce nel nulla con il figlio di 4 anni

Messina - Ricerche in corso per ritrovare la 43enne e il bambino

Messina – Dopo un banale incidente sull’autostrada Messina-Palermo, sparisce nel nulla insieme al figlio di 4 anni.

Da ieri in tarda mattinata e per tutta la notte scorsa, familiari e forze dell’ordine sono alla ricerca di Viviana Parisi, 43 anni, e di suo figlio Gioele residenti a Venetico in provincia di Messina.

È stata la polizia stradale di Sant’Agata di Militello nella tarda mattinata di ieri a ritrovare la sua auto incidentata, dopo un incidente con un altro mezzo sulla A20 all’altezza del chilometro 117, sul viadotto Pizzo Turda, nel comune di Caronia. Secondo alcune testimonianze la donna assieme a suo figlio è stata vista allontanarsi a piedi.

Sul posto, oltre gli agenti della stradale, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra, i vigili urbani di Caronia e Santo Stefano di Camastra e due unità Tas specializzate nelle attività di ricerca, una unità cinofila ed un elicottero dei vigili del fuoco, più due squadre ordinarie per supportare le ricerche.

4 agosto, 2020