“Un uomo gentile, di straordinaria cultura e un grande vescovo”

Viterbo - Il cordoglio di Marcello Meroi per la scomparsa di monsignor Chiarinelli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un grande vescovo, attento ai problemi della gente, sempre a fianco delle istituzioni con i suoi consigli e la sua partecipazione, tanto attiva quanto discreta, ma sempre preziosa. Un uomo gentile, di straordinaria cultura e brillante intelligenza, con grande capacità di ascoltare e di affascinare i suoi interlocutori.

Lo ricordo oggi con grande affetto, per essere stato indiscusso esempio e punto di riferimento per l’intera città e per tutto quello che ha saputo darmi in termini personali.

Marcello Meroi

5 agosto, 2020