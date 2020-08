“Il vaccino russo è avventato e incosciente, non è stato testato adeguatamente”

Coronavirus - Alcuni ricercatori ed esperti scientifici intervistati dalla nota rivista Nature hanno espresso perplessità sulla novità annunciata da Putin

Mosca – Alcuni ricercatori ed esperti scientifici intervistati dalla nota rivista Nature hanno affermato che il vaccino anti-Covid annunciato dalla Russia sarebbe avventato e basato su pochi dati.

Il dato più preoccupante è il fatto che non c’è ancora stata una sperimentazione su larga scala. “Èridicolo dare l’autorizzazione sulla base di questi dati” ha detto Svetlana Zavidova, capo dell’Associazione delle organizzazioni per gli studi clinici in Russia.

“È una decisione avventata e incosciente. Fare vaccinazioni di massa con un vaccino non testato adeguatamente non è etico” ha commentato Francois Balloux, studioso dell’University college di Londra.

12 agosto, 2020