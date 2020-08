Tarquinia - Bloccata e presidiata la litoranea verso Civitavecchia - Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia

Tarquinia – Ettari di arbusti e sterpaglie in fiamme a Tarquinia.

Intorno alle 21,30, per cause in corso di accertamento, una vasta area di vegetazione ha preso fuoco: si tratterebbe per lo più di arbusti e sterpaglie.

Le fiamme hanno coinvolto l’area compresa tra San Giorgio e Sant’Agostino, sulla litoranea. E l’incendio sembra essere molto esteso.

Le fiamme sono visibili da chilometri di distanza. Il forte vento che si è alzato oggi, oltretutto, non farebbe altro che peggiorare la situazione.

Al momento la strada è bloccata ed è impossibile avvicinarsi: è presidiata da carabinieri e polizia.

In azione i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Tarquinia, di Viterbo e Civitavecchia e i volontari della protezione civile.

3 agosto, 2020