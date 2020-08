Viterbese, dopo Rossi è arrivato anche Mbende

Sport - Calcio - Serie C - Il difensore, proveniente dal Catania, è al Rocchi per assistere alla partita amichevole tra i gialloblù e la Roma primavera

Viterbo – (s.s.) – Dopo Rossi la Viterbese si assicura anche Mbende.

Il difensore, ormai ex Catania, è al Rocchi per assistere alla partita amichevole tra i gialloblù e la Roma primavera.

Nato nel ’96 e dunque over, Emmanuel Mbende è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Borussia Dortmund. Successivamente ha indossato le casacche del Birmingham under 23 in Inghilterra e del Chemnitzer in Germania.

Nel 2018-2019 ha collezionato 34 presenze e due reti con il Cambuur, in serie B olandese, arrivando fino alle semifinali dei playoff per l’accesso alla Eredivisie. L’anno scorso, infine, il trasferimento in Italia, sponda Catania, con 23 presenze e un gol tra serie C, coppa Italia e playoff.

Da oggi inizia la sua nuova avventura nella Tuscia.

Samuele Sansonetti

30 agosto, 2020