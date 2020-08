Il viterbese Sebastian Serafini nell’albo d’oro mediceo della nobiltà fiorentina

Il giornale di mezzanotte - Il riconoscimento arriva con brevetto del granduca Ottaviano De' Medici di Toscana

Viterbo – Con brevetto del granduca Ottaviano De’ Medici di Toscana di Ottajano, capo di nome e d’arme della casa granducale medicea di Toscana, al viterbese Sebastian Serafini è stata riconosciuta la dignità della cittadinanza fiorentina.

Ottaviano De’ Medici ha voluto elevare il Serafini al titolo di nobile di Firenze, trasmissibile ai suoi discendenti in infinito, con facoltà di risiedere nell’albo d’oro mediceo della nobiltà fiorentina.

“È un riconoscimento che mi inorgoglisce non poco – dice Serafini – del quale ringrazio sua altezza il granduca Ottaviano. Ne sono veramente fiero, sia per la mia persona che per la mia famiglia, con riconoscenza ai miei genitori per quanto mi hanno dato in termini di educazione, senso civico e valore morale di familias”.

Questi importanti riconoscimenti arrivano come coronamento della partecipazione di Sebastian Serafini al più che nobile progetto del “Nuovo umanesimo mediceo”, movimento socio-culturale che partendo dall’analisi dell’antica filosofia umanistica medicea, afferma la necessità di ristabilire nei tempi attuali, con linee guida filosofiche di natura socio-culturale-giuridica, un equilibrio naturale fra individuo e genere umano e fra genere umano e ambiente, ora profondamente alterato dall’individualismo moderno nato a seguito del concetto filosofico illuminista di “autonomia della ragione”.

Riferendosi al valore umano della “nobilitas”, intesa come capacità di governare con sapienza e generosità nel segno della memoria e della tradizione, Ottaviano De’ Medici ha inteso comprendere Serafini nel novero dei consiglieri nazionali medicei, con la qualifica di commissario granducale di Viterbo.

18 agosto, 2020