Viterbo senza energia elettrica

Maltempo - Dalle 13,30 interi quartieri a luce spenta - Blackout anche in diversi paesi della provincia - Dopo circa un'ora il ritorno alla normalità

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Blackout a Viterbo.

Dalle 13,30 molti quartieri della città sono rimasti senza energia elettrica.

Per i più fortunati, come l’Ellera e alcune zone del centro storico, la luce è tornata dopo 15-30 minuti. Altri, invece, sono rimasti in attesa fino alle 14,30, quando il ritorno alla normalità è stato quasi totale.

Coinvolte anche le zone di campagna e diversi paesi della provincia, come ad esempio Vitorchiano.

Condividi la notizia:











30 agosto, 2020