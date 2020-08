A Wuhan un maxi festival in piscina senza mascherine né distanziamento

Hubei - Nella città simbolo della lotta al Covid il virus non fa più paura

Wuhan – A Wuhan, città simbolo della lotta al Covid in tutto il mondo, il virus sembra non fare più paura.

In migliaia hanno partecipato ad un’affollatissima festa in piscina nel fine settimana. Hanno ballato, nuotato e si sono divertiti al suono di musica elettronica. Ma un dettaglio non è passato inosservato. Il tutto è avvenuto senza mascherine né distanziamento sociale.

Dopo un lockdown durato 76 giorni a partire dal 23 gennaio, il capoluogo dello Hubei sembra voler voltare pagina. E le immagini arrivano direttamente dal Maya Water Beach, parco acquatico cittadino, dove un’orda di giovani si è riunita per un festival di musica elettronica.

17 agosto, 2020