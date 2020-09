“130 rose da esporre il 3 settembre… la città si colori di fiori”

Il giornale di mezzanotte - Cronaca - L'iniziativa dell'associazione Viterbo on, nata dal desiderio di valorizzare il capoluogo e il suo centro storico, per celebrare il giorno del trasporto di Santa Rosa

Viterbo – (p.p.) – “Viterbo si colori di fiori”. E’ questo l’intento con cui l’associazione Viterbo on ha dato vita alla sua prima iniziativa ufficiale, proprio alla vigilia del giorno più importante per la città: il 3 settembre. Per celebrare santa Rosa, che quest’anno sarà senza Trasporto, e da qui ripartire per il bene della città.

“L’associazione – dice il presidente Antonio Rocca – raduna imprenditori, b&b, bar, ristoranti e anche residenti di san Pellegrino e via san Lorenzo. Insieme, abbiamo pensato di celebrare una giornata importante per Viterbo, un modo per rinnovare la storia, la cultura e le tradizioni, ma anche un segnale di appartenenza, speranza e determinazione ad andare avanti”.

La fontana di piazza del Gesù, ieri, si è colorata di bianco e rosso con l’arrivo di 130 piante in attesa che vengano esposte sulle vie. “L’iniziativa è nata dalla volontà dei commercianti del centro storico, ma appena si è sparsa la voce in molti hanno voluto partecipare. Abbiamo preso tutte le piante che c’erano e purtroppo o per fortuna non siamo riusciti a soddisfare tutti quelle che ce le hanno chieste, tante erano le adesioni. Comunque, il nostro vuole essere un invito a mettere dei fiori nelle finestre, nei balconi, nelle vetrine, nelle vie e nelle piazze. Servirà a unire una comunità intera e vorremmo che il 3 settembre Viterbo si colori”.

Fanno parte del direttivo della neonata associazione: Antonio Rocca, che è il presidente, Valentina Uselli (Il Labirinto), Daniele Fiorucci (Casa vacanze A Priori), Rosanna Stoppani 8b&b dei papi), Elisa Turchetti (forno Parea), Sara Pratali (Gargolo), Luana Urbinati (2 righe), Mauro Torroni (Mat).

Quell’ ‘on’ vicino alla parola Viterbo ha un significato preciso. “Abbiamo come l’impressione che qui ci sia tutto: bellezze, imprese, la gente, ma è come se qualcosa non funzionasse e servisse solo qualcuno che spingendo il pulsante possa mandare le cose ancora meglio di come sono adesso con tutto il potenziale che abbiamo.

La nostra associazione è aperta a tutti, vuole dialogare con la città a tutti i livelli, anche colmando la distanza tra enti e ricostruendo quel tessuto connettivo tra soggetti che, se messi insieme, possono dare quell’in più che manca.

Non vogliamo lamentarci, polemizzare o fare proclami – conclude Rocca – ma sono mettere in campo iniziative che servano a ripartire. È l’inizio di una stagione nuova con la speranza e determinazione che le cose vadano meglio”.

2 settembre, 2020