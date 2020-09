Accoltellate diverse persone in centro, polizia sul posto

Birmingham - Situazione definita grave dalla polizia

Birmingham – Accoltellate diverse persone a Birmingham.

La notizia arriva dalla polizia del Regno Unito. Gli agenti sono stati chiamati quando era da poco passata la mezzanotte. Pare che quattro persone siano rimaste ferite.

Dalla polizia solo la conferma d’essere intervenuti per un accoltellamento in pieno centro. “Possiamo confermare che verso mezzanotte e trenta- si legge in un tweet della polizia – siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di Birmingham.

Siamo arrivati insieme ai colleghi con l’ambulanza. Poco dopo sono stati segnalati altri accoltellamenti in zona.

Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti siano o quanto siano gravi. Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto, assicurandosi che i feriti ricevano cure mediche”. La situazione รจ definita grave dalla polizia.

6 settembre, 2020