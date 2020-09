Pd: “Alta velocità, se Zingaretti ci sta lavorando è grazie a Panunzi”

Orte - Il partito democratico: "Il sindaco Giuliani non si intesti meriti non suoi"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Il riconoscimento del sindaco Giuliani, dopo la notizia di Zingaretti che dichiarava la sua intenzione della fermata dell’alta velocità ad Orte, arriva dopo che il 24 aprile scorso, a seguito della notizia della fermata dell’ alta velocità a Frosinone, aveva definito ” irrilevante” la classe politica della Tuscia a livello regionale.

In realtà è proprio grazie alle pressioni del consigliere Pd Enrico Panunzi se il presidente Zingaretti e la sua amministrazione stanno lavorando alla ricerca di una soluzione per Orte.

Proprio in occasione della fermata dell’Alta velocità a Frosinone, Panunzi asseriva che la scelta di Frosinone non precludeva il progetto di realizzarla a Orte e che in una visione globale della rete di trasporto ferroviaria regionale, Frosinone rappresenta un punto di riferimento per il centro sud, mentre Orte lo è per il centro nord.

Il percorso per l’Alta velocità a Orte parte nel 2018, dall’iniziativa alla stazione nel 2018, all’incontro del 7 dicembre dello stesso anno a Roma (con la partecipazione del senatore Maurizio Gasparri, dei senatori e deputati delle province di Viterbo e Terni e degli assessori regionali alla mobilità e ai trasporti di Lazio e Umbria), dalle lettere del 13 novembre 2018, del 21 marzo, 30 maggio e 19 settembre 2019, che l’assessorato regionale alla mobilità ha inviato a Ferrovie dello stato italiane e Rete ferroviaria italiana, alla riunione dell’11 giugno 2019, sempre a Roma.

Un percorso frutto del confronto tra governo, regione e Ferrovie dello stato senza preclusioni politiche. Per questo appare quanto mai inopportuno il comportamento del sindaco Giuliani, intento a ricorrere le notizie e a intestarsi meriti inesistenti con il solo scopo di mascherare il fallimento della sua amministrazione. Comportamenti che di certo non aiutano la soluzione dei problemi.

Partito democratico Orte

