Angeletti ai Servizi sociali, Sebastiani al Bilancio

Civita Castellana - Comune - Il sindaco Giampieri al lavoro sulla giunta che già lunedì potrebbe essere presentata - Parroccini presidente del consiglio

di Giuseppe Ferlicca

Civita Castellana – Lunedì la giunta Giampieri. Il sindaco sta lavorando ai dettagli c’è ancora qualcosa da limare. Per avere il quadro completo c’è da aspettare qualche ora.

L’annuncio della squadra di governo dovrebbe comunque essere prossima, a inizio settimana, in attesa della prima seduta di consiglio comunale.

C’è chi parla di un clima molto positivo fra i partiti del centrodestra, che avrebbe favorito il raggiungimento di un’intesa, basata sulla rappresentatività dei componenti la giunta basata sui consensi ottenuti alle urne e una suddivisione delle deleghe basata dove possibile sulle singole competenze.

Il vice di Luca Giampieri sarà Matteo Massaini (Lega) a lui dovrebbe andare la delega alle Attività economiche.

L’altro leghista in squadra, Andrea Sebastiani, dovrebbe occuparsi di Bilancio e Tributi.

Per Fratelli d’Italia entrano in giunta Carlo Angeletti, a lui tra l’altro i Servizi sociali, mentre Simonetta Coletta potrebbe andare a occuparsi di Spettacolo, sport e cultura. Sono alcune delle competenze da assegnare.

La quinta in giunta è Silvia La Bella, mentre l’azzurro Claudio Parroccini sarà presidente del consiglio comunale.

Con la nomina della giunta, si liberano cinque posti in consiglio comunale: per Fratelli d’Italia entrano i primi dei non eletti, Gianluca Gasperini e Giovanna Fortuna, per la Lega Leonora Sconocchia e Leonardo Silveri e Floriana Vaglio per Forza Italia.

27 settembre, 2020