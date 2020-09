Terni - Ha riportato ferite al volto e alla testa e una frattura alla spalla - Indagano i carabinieri

Terni – Anziano aggredito in centro mentre va a votare. E’ accaduto ieri pomeriggio a Terni, tra largo Don Minzoni e via della Rinascita.

La vittima, un uomo di 86 anni, è stato strattonato e fatto cadere in terra da un giovane che avrebbe tentato di strappargli il borsello: a mettere in fuga l’aggressore le urla di passanti e presenti.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano, dopo essere stato avvicinato dal ragazzo, avrebbe resistito e trattenuto a sé la tracolla per evitare che gli venisse strappata e rubata. In pochi secondi, la violenza. Il giovane lo avrebbe spintonato e fatto cadere a terra, facendogli sbattere violentemente la testa sul selciato.

La prognosi parla di ferite al volto e alla testa che guariranno in un paio di settimane. Nella caduta però l’anziano ha riportato anche la frattura della spalla e una lesione ad una gamba che per rimettersi in sesto impiegheranno almeno 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che ora stanno indagando per rintracciare il responsabile.

21 settembre, 2020