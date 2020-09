Basket 3 contro 3, parte il torneo “Let the game begin”

Sport - Sabato 5 e domenica 6 settembre, a partire dalle 16, al campo della Quercia

Viterbo – “Let the game begin”. O come si direbbe a latitudini a noi più familiari: che il gioco abbia inizio! Questo è il nome scelto dagli organizzatori per questo torneo di basket 3 contro 3 che si disputerà sabato 5 e domenica 6 settembre, a partire dalle 16, al playground Campo Graziano al quartiere La Quercia.

Il torneo vedrà scontrarsi numerosi terzetti provenienti da tutta la provincia suddivisi in due categorie, under 12 e Senior, e si articolerà in due giornate: nella prima, il sabato, le squadre si affronteranno suddivise in gironi, al termine dei quali verranno stilati i tabelloni ad eliminazione diretta della domenica.

Ognuno ha fatto la sua parte, quindi, ma purtroppo non siamo ancora al sicuro dalla minaccia del Covid-19 e per questo invitiamo gli spettatori a rispettare le necessarie norme di distanziamento sociale mentre gli atleti seguiranno rigorosamente i protocolli federali previsti per ridurre al minimo ogni possibilità di contagio. Divertirsi e ritornare a competere ma nella massima sicurezza possibile, questo il diktat degli organizzatori. Ora non resta che la cosa più importante, ora resta solo che sia il campo a parlare dopo così tanto tempo di inattività forzata per tutti gli atleti.

Let the game begin dicevamo, ma questo non è solo il nome dato a un torneo di fine estate, è più un augurio, quasi un’esortazione, sicuramente un auspicio. E’ il desiderio covato in segreto per mesi da ogni cestista o amante della pallacanestro, costretto in casa, ad utilizzare come canestro ogni cestino di fortuna e come palla ogni oggetto vagamente sferico.

Lo abbiamo fatto tutti e non ce ne vergogniamo e continueremo sempre a farlo; ma ora il desiderio è quello di ricominciare a giocare, di sentirsi nuovamente leggeri dopo mesi di bollettini televisivi tristemente noti e cupi. Che il gioco abbia inizio, quindi, e che la palla a spicchi ritorni a palleggiare, a farci esultare e farci dannare, che gli allenatori ritornino ad urlare dalle loro panchine per uno schema non eseguito, che gli arbitri ritornino a fischiare falli inesistenti solo per chi li ha commessi, che ogni guardia torni a sognare di mettere la tripla decisiva sulla sirena, che ogni lungo torni a sperare che quella guardia rinunci al tiro per passarla sotto canestro.

In definitiva che il suono della retina che accoglie il pallone nel proprio ventre ritorni ad allietare le nostre giornate. A partire da sabato 5. Let the game begin.

Soriano Virus

3 settembre, 2020