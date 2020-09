“Bimba positiva al Covid, chiuso il nido comunale”

Canepina - Lo ha fatto sapere il sindaco Aldo Moneta, rivelandone l’identità e precisando che la piccola non frequenta la struttura e non è uscit dal 10 settembre

Canepina – “Bimba che frequenta il nido comunale positiva al Covid-19”.

Aldo Moneta, sindaco di Canepina, usa Facebook per rivelare l’identità di una giovanissima contagiata che gli è stata comunicata dalla Asl. Sono stati i genitori della piccola a dare il consenso per divulgare il nome. Il primo cittadino lo ha fatto sapere alla popolazione attraverso i social.

“La Asl di Viterbo – si legge – mi ha appena comunicato la positività al Covid19 di una giovanissima cittadina canepinese. Trattasi della piccola M.S., frequentante l’asilo nido comunale e i cui genitori, con grande senso di responsabilità, hanno acconsentito alla divulgazione delle generalità. A lei e alla sua famiglia faccio gli auguri per una pronta guarigione e soluzione della vicenda”.

Continua il sindaco: “La Asl e il Comune stanno ricostruendo la catena degli eventuali contatti avuti dalla bambina” ed esorta la popolazione “a mantenere calma e serenità nell’affrontare la vicenda, precisando che la bambina non ha frequentato il nido e non è uscita sin dal 10 settembre 2020. Per la giornata di domani (oggi, ndr) ho emesso ordinanza di chiusura del nido comunale. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.

17 settembre, 2020