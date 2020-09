Il campo di girasoli, un talismano per chi viaggia d’estate

Altri prima di me già si sono fermati al ciglio della strada tra Acquapendente e San Lorenzo Nuovo. Anche con una certa imprudenza, perché la strada dritta in quel tratto di invita a spingere sull’acceleratore per non perdere minuti preziosi all’arrivo al mare o lago che sia.

Imbocco la strada in salita che di lì in avanti porta in Umbria, ma appena accosto l’auto mi si avvicina un tale con la sua jeep. Ci guardiamo dal finestrino e gli dico che se il padrone dei campi avesse messo una tariffa a foto, già a quell’ora avrebbe fatto un bell’incasso. E lui in modo ironico mi risponde: “Mi devi dire che cosa ci troverà di bello in un girasole tutta ‘sta gente”. E come niente riprende il suo percorso.

Credo che il girasole sia un elemento fotografico che non può mancare nell’estate di ognuno di noi. Appena lo incontriamo sulla strada della nostra vacanza ci fermiamo subito come, se fossimo ipnotizzati, magnetizzati e incantati da questo colore deciso che accende in noi la voglia d’estate, immersi nella natura più bella. Oppure come se fosse un talismano, un portafortuna per qualsiasi viaggio che stiamo affrontando rafforzandoci di energia positiva.

Maurizio Di Giovancarlo

Immagini Maurizio Di Giovancarlo / Tuscia Fotografia