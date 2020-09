“Col pensiero siamo tutti a Viterbo aspettando di rivivere questa magia”

Santa Rosa - Il saluto del presidente della regione Zingaretti per il 3 settembre con un post e il video realizzato da Tusciaweb

Viterbo – (g.f.) – “Con il pensiero siamo tutti a Viterbo e aspettiamo di tornare a vivere questa magia insieme”. Tre settembre senza trasporto della Macchina di Santa Rosa e anche il presidente della regione Lazio e segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti ha un pensiero per l’appuntamento più atteso da ogni viterbese. Il trasporto.

Per le norme anticovid questa sera Gloria non percorrerà le vie della città, ma Zingaretti, attraverso un post dal profilo Facebook invia il suo saluto e la sua vicinanza a Viterbo, corredandolo con il video realizzato per l’occasione da Tusciaweb.

“Ogni 3 settembre, a Viterbo – spiega Zingaretti – una torre alta 30 metri viene trasportata da oltre 100 uomini. È la macchina di Santa Rosa.

Un appuntamento unico, famoso in tutto il mondo. Patrimonio dell’umanità Unesco, è un evento culturale, spirituale, solidale e civile che riunisce una comunità e richiama migliaia di persone anche da lontano tra i vicoli e le piazzette medievali di Viterbo.

La prima edizione si è tenuta nel 1664, quest’anno purtroppo non ci sarà a causa del Covid ma con il pensiero siamo tutti lì e aspettiamo di tornare a vivere questo evento e questa magia insieme”.

3 settembre, 2020