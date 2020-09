“Complimenti a Perniconi e Mazzarella e un grande grazie a Cancilla…”

Elezioni amministrative 2020 - La segretaria provinciale del Pd Manuela Benedetti commenta l'esito del voto nei comuni della Tuscia: "A Civita Castellana nei prossimi giorni l'analisi della sconfitta"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con i dati ormai ufficiali, vorrei innanzitutto esprimere grande soddisfazione per le vittorie di Marco Perniconi a Bomarzo e Nicola Mazzarella a Blera e ringraziare tutte le candidate e i candidati che hanno contribuito a questi risultati. Sono certa che metteranno tutto il loro impegno, il senso di responsabilità e la loro serietà a servizio del nostro territorio.

Ringrazio sentitamente per la generosità dimostrata Domenico Cancilla, la lista che lo ha sostenuto, il partito di Civita Castellana e tutti gli elettori che hanno dato la loro fiducia al Partito democratico. Purtroppo non è bastata per andare al ballottaggio. Nei prossimi giorni troveremo il modo di discutere e di analizzare la sconfitta.

Intanto, auguri di buon lavoro al sindaco eletto, con la consapevolezza che Domenico e chi siederà con lui in consiglio comunale ci metterà competenza, dedizione e passione per sostenere e promuovere le migliori proposte per Civita e i civitonici.

Manuela Benedetti

Segretaria provinciale Partito democratico

22 settembre, 2020