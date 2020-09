“Cresce il numero dei nostri amministratori eletti sul territorio”

Viterbo - Elezioni amministrative 2020 - Andrea Di Sorte, responsabile enti locali Forza Italia dopo l'elezione di Ciarlanti, Parroccini e Della Bella

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un grande in bocca al lupo a tutti i neoeletti di Forza Italia in quest’ultima tornata elettorale. Il centrodestra unito a Civita Castellana si è dimostrato vincente e premiato dai cittadini.

Buon lavoro al nuovo sindaco Luca Giampieri ed ai due nostri consiglieri comunali appena eletti: Claudio Parroccini e Silvia La Bella.

A Civita abbiamo aumentato il numero dei nostri amministratori, siamo passati dal 7,33% all’8,89% e siamo cresciuti anche in termini di voti assoluti. È un bel risultato.

Come quello di Blera, dove sostenevamo il candidato civico Nicola Mazzarella, con Francesco Ciarlanti, vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, che è risultato essere il primo degli eletti in consiglio comunale.

Ringrazio il senatore Francesco Battistoni ed il coordinatore provinciale Alessandro Romoli per il lavoro che hanno profuso in queste settimane, è stato fondamentale per raggiungere questo risultato.

Andrea Di Sorte Responsabile Enti Locali Coordinamento Provinciale

Condividi la notizia:











23 settembre, 2020