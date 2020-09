Da giovedì Estasiarci arriva a Viterbo

Cultura - Tre serate a piazza della Polveriera nel quartiere Pianoscarano

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Continua a Viterbo Estasiarci/Frammenti: da giovedì 24 settembre il festival di Arci Viterbo si sposta a Viterbo con tre serate a piazza della Polveriera (nel quartiere di Pianoscarano).

Giovedì alle 21 il concerto, organizzato all’interno del progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati Siproimi del comune di Viterbo, di Freedom of movement (Jabel Kanuteh, kora e Marco Zanotti, percussioni), il 25 settembre sarà la volta dello spettacolo teatrale La fisarmonica verde di Andrea Satta. La chiusura, sabato 26 settembre, è affidata a Don Pasta con il suo Artusi Remix, un progetto multimediale in cui si mescolano cucina, musica racconto popolare e immagini.

Estasiarci/Frammenti è un progetto di Arci Viterbo realizzato con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Viterbo.

L’evento è realizzato in collaborazione con Il Cosmonauta, Arci Solidarietà Viterbo Onlus, La Poderosa, Lo Tsunami, Arci Servizio Civile Viterbo, Nuove Cittadinanze Viterbo.

Arci Viterbo

23 settembre, 2020