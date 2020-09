“Dimettiamoci e interrompiamo il mandato del sindaco Sgarbi”

Sutri - L'appello dei consiglieri comunali del gruppo misto a Cordiali, Goddi, Pancino e Zocchi: "I cittadini sono derisi e strumentalizzati"

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Non è più tollerabile questo tipo di propaganda a discapito di un’intera comunità.

Ci dissociamo dal pensiero del “purché se ne parli – a tutti i costi”. I cittadini di Sutri sono umiliati, derisi e strumentalizzati per il futile ed irresponsabile “divertimento” di qualcuno.

È vergognoso tirare in ballo, in questa danza oscena di deliri, anche il parroco e il viceparroco del nostro paese… addirittura Dio. Diciamo basta all’utilizzo del nome dell’antichissima città come luogo in cui può essere permesso di tutto a seconda delle volontà del primo cttadino.

Siamo stanchi di questo modo di non amministrare, di fare politica e di questo sindaco che non è un valore aggiunto.

Siamo sutrini e responsabili politici del nostro paese, garanti della serenità per i nostri concittadini e come tali proponiamo ai consiglieri comunali: Cordiali Filadelfio, Goddi Dina, Pancino Barbara e Zocchi Roberto di presentare insieme a noi dimissioni congiunte-ultra dimidium.

È l’unica soluzione politica e morale per interrompere il mandato del sindaco Sgarbi e ridare all’Antichissima Città e ai suoi abitanti la giusta dignità e la doverosa tranquillità sociale.

Servono coraggio e responsabilità per mettere fine a questo scempio politico e serve farlo tutti insieme.

Amori Matteo

Casini Nunzia

Maggini Ferdinando

Vettori Alessio

Consiglieri Comunali del Gruppo Misto di Sutri

3 settembre, 2020