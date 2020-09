Coronavirus - Il sindaco Aldo Moneta: "La Asl ci ha dato l'ok perché la struttura è sanificata e tutti sono negativi: sia personale che bambini"

Canepina – Domani riapre il nido comunale di Canepina. Lo ha annunciato il sindaco Aldo Moneta dopo tutte le verifiche e le sanificazioni alla struttura che frequentava una bambina risultata nei giorni scorsi Covid positiva.

Subito dopo il referto di positività della piccola canepinese sia la Asl che l’amministrazione comunale si sono mosse seguendo tutti i passi previsti dai protocolli per rintracciare eventuali altri positivi della cerchia della bambina. Nessuno però è risultato positivo al Covid: né gli altri membri della famiglia ovvero i genitori e la sorella maggiore, né i compagni di scuola del nido e il relativo personale.

Nel frattempo, inoltre, la stessa bambina è risultata per due volte negativa al tampone e quindi nel corso delle prossime ore sarà certificata anche dalla Asl la sua guarigione dal Covid-19.

La piccola si troverebbe tuttora ricoverata al Bambin Gesù per concludere tutti gli accertamenti del caso, ma la situazione in paese, e al nido in particolare, è tornata ormai alla normalità.

“Nella struttura – spiega il sindaco Aldo Moneta – sono state eseguite tutte le procedure di sanificazione necessarie e tutto il personale, così come anche tutti gli altri bambini che frequentano il nido, sono risultati negativi. Da domani, quindi, si tornerà operativi a pieno regime e in sicurezza”.

21 settembre, 2020