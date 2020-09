Soriano nel Cimino - Incidente ieri in piazza - Intervento di eliambulanza, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri

Soriano nel Cimino – Donna investita da un camion, è grave.

Brutto incidente ieri all’ora di pranzo a Soriano nel Cimino.

Per cause da accertare, una 69enne è stata investita da un camion quattro assi che stava transitando sulla piazza centrale a Soriano nel Cimino rimanendo incastrata sotto uno degli assi. Si è per questo reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna.

La signora è stata soccorsa dal 118 in gravi condizioni, in particolare per importanti lesioni agli arti inferiori, e trasportata in eliambulanza all’ospedale. Era comunque cosciente.

Anche il conducente, forse in seguito all’incidente, è stato soccorso per un malore.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i carabinieri.

11 settembre, 2020