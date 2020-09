Affluenza - Il dato nazionale - Il 12,76% si è recato alle urne per le regionali e il 15,25% per le amministrative

Roma – Referendum, alle 12 ha votato il 12,24% degli aventi diritto. È il dato nazionale dell’affluenza alle urne.

A dire sì o no al taglio dei parlamentari sono chiamati 46 milioni 415mila 806 elettori.

Regionali

In Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia si tengono anche le elezioni regionali che interesseranno 18 milioni 471mila 692 elettori. L’affluenza alle ore 12 è del 12,81%.

In Puglia si è recato alle urne il 12,04% degli aventi diritto, in Liguria il 13,95%.

Amministrative

In 957 comuni italiani (tra cui Civita Castellana, Blera e Bomarzo) si svolgono le elezioni amministrative per un totale di 5 milioni 703mila 817 elettori. L’affluenza alle ore 12 è del 15,25%.

Suppletive

In Sardegna e in Veneto anche le suppletive del senato: gli aventi diritto al voto sono 427mila 824 per la Sardegna e 326mila 475 per il Veneto.

Oggi i seggi saranno aperti fino a 23 e domani, lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15.

20 settembre, 2020