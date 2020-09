Orte - Carabinieri - Bloccato e arrestato 40enne

Orte – Entra in casa di una donna e la aggredisce, arrestato 40enne.

I carabinieri della stazione di Orte, durante la notte, hanno arrestato un cittadino ghanese di 40 anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, che si è entrato in casa di una 35enne del luogo.

“I genitori della donna – si legge nella nota dei carabinieri – preoccupati dal fatto che la stessa non rispondeva al telefono, si sono recati alla sua abitazione in Orte Scalo, entrando in casa mentre il ghanese era ancora presente. Pronta la chiamata al 113 che, grazie al consueto scambio informativo tra sala operativa della questura e centrale operativa dei carabinieri, ha permesso a quest’ultima di indirizzare sul posto, in 3 minuti, la pattuglia della stazione carabinieri di Orte, che si trovava già nella frazione Scalo, arrivata prima ancora che l’uomo avesse il tempo di scappare”.

Immediatamente bloccato lo hanno portato in caserma in stato di arresto, dopo avere assicurato le prime cure alla vittima.

18 settembre, 2020