“Erbetti non sa che esistono norme per il contenimento del Covid…”

Viterbo - Comune - L'assessore De Carolis (Turismo) replica al consigliere M5s sulla turista fermata a piazza san Lorenzo: "Fino alle 18,30 era accessibile e si poteva comunque andare a museo e duomo"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il consigliere Erbetti non perde occasione, e non è il solo, di sollevare polemiche quando sarebbe meglio tacere. O quantomeno informarsi e poi tacere con cognizione di causa.

Ieri, piazza San Lorenzo è stata liberamente accessibile fino alle 18.30.

Come da disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, al momento dell’inizio di un qualunque evento (e come successo per tutti quelli organizzati nell’ambito dell’Estate Viterbese e come è successo e sta succedendo in qualunque piazza italiana individuata come sede per eventi aperti al pubblico) scattano le restrizioni all’accesso (dalla misurazione della temperatura al distanziamento tra i posti a sedere) che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi.

Ovviamente, le restrizioni riguardano chi intenda partecipare all’evento e non chi avesse voluto visitare il Duomo o il Museo del Colle del Duomo che sono rimasti perfettamente accessibili secondo i protocolli previsti (anche questo il consigliere Erbetti dovrebbe saperlo) così come l’accesso alla piazza attraverso l’ascensore che la collega a Valle Faul (e anche per l’utilizzo dell’ascensore esistono delle regole, e dette regole dovrebbero anch’esse essere note al consigliere Erbetti).

Ora, il ruolo dell’opposizione è quello del controllo sugli atti e dello stimolo a migliorare le attività proposte dalla maggioranza attraverso proposte e critiche.

Invece di affidarsi all’ennesima anonima fonte, il consigliere Erbetti avrebbe fatto meglio a farsi un giro in centro e a verificare di persona lo scrupolo e l’attenzione che tutti gli operatori culturali della città hanno messo nell’organizzare i loro eventi in un periodo così difficile e come l’amministrazione comunale con altrettanto scrupolo li abbia messi nella condizione di lavorare in sicurezza.

Sono certo di poter dire, numeri alla mano, che lo abbiamo apprezzato anche i tantissimi turisti che hanno visitato e continuano a visitare Viterbo.

Marco De Carolis – Assessore comunale al Turismo

– Erbetti (M5s): “Si può sequestrare il Palazzo papale per un talk show?”

Condividi la notizia:











21 settembre, 2020