Montefiascone - Politica - Lo ufficializza il commissario locale di Forza Italia Andrea Angeli: “Continua la ricostruzione del partito”

Montefiascone – “FI, Simone Domenici nominato rappresentante del turismo e della zona Fiordini”. Lo ufficializza il commissario locale di Forza Italia Andrea Angeli dopo le nomine di Claudio Galeotti (rappresentante seniores), Sante Fabene (responsabile tecnico e progettista) e Gianluca Vecchio (giovani e frazione Le Mosse).

“Continua la ricostruzione del partito di Forza Italia a Montefiascone – esordisce Andrea Angeli -. È stato nominato Simone Domenici come rappresentante del settore turismo e della zona Fiordini e via Contadini. Simone, sposato e con tre figli, si è da sempre occupato del turismo a livello nazionale”.

Proprio sul settore del turismo che il commissario di Forza Italia si sofferma.

“Sono sicuro che Simone – aggiunge Angeli – potrà dare il giusto apporto alla vita turistica montefiasconese in particolare con scambi culturali ed enogastronomici con il territorio sardo per valorizzare i nostri fantastici prodotti. Infatti Domenici ha gestito il turismo della Sardegna per nove anni e conosce le esigenze e le opportunità del territorio. L’obiettivo è creare una rete tra il nostro turismo e quello sardo che porterà sviluppo economico e sociale, con il rilancio della nostra economia”.

Non sarà tralasciato il contatto con i cittadini montefiasconesi, in primis con quelli della zona Fiordini.

“Con la sua nomina a rappresentante della zona Fiordini e via Contadini – conclude Andrea Angeli – Simone darà il suo contributo per tutelare le esigenze dei cittadini della zona con un contatto diretto con il territorio”.

La nomina di Simone Domenici in qualità di rappresentante del settore turismo e della zona Fiordini e via Contadini è soltanto l’ultima di una serie all’interno di Forza Italia di Montefiascone.

Precedentemente sono stati nominati Claudio Galeotti (rappresentante seniores), Sante Fabene (rappresentante tecnico) e Gianluca Vecchio (giovani e frazione Mosse) mentre la consigliera comunale Rita Chiatti è responsabile del dipartimento ambiente del coordinamento provinciale.

24 settembre, 2020