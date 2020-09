“Tra i giovanissimi si fa a gara a chi si ubriaca per primo, serve massima attenzione”

Consiglio comunale - Tentato omicidio nel centro storico di Viterbo - Il sindaco Arena interviene in apertura di seduta

Viterbo – (g.f.) – “Serve massima attenzione verso il continuo dilagare di queste azioni, a volte fatte passare dalle famiglie come una bravata”. Il sindaco Giovanni Arena apre il consiglio comunale intervenendo sull’episodio accaduto in via Valle Piatta, l’accoltellamento che ha visto coinvolto un minorenne.

“Dobbiamo prestare massima attenzione ad abitudini ormai diffuse tra i giovanissimi – spiega Arena – addirittura mi dicono di gare tra loro con shortini da un euro, a chi si ubriaca per primo. Situazioni che rasentano la follia”.

Il primo cittadino ha chiesto un incontro in prefettura.

“Il comitato ristretto di sicurezza si è già riunito – continua Arena – occorre capire come le forze dell’ordine daranno una stretta, attraverso controlli.

Io mi appello a tutte le istituzioni, per primi noi, alle famiglie, per far capire l’assurdità di certi comportamenti che poi possono sfociare in situazioni drammatiche”.

Arena ricorda l’episodio, ancora più drammatico, accaduto a Colleferro.

“Prima di arrivare a simili situazioni, tutti dobbiamo muoversi in modo preventivo e cercare di sradicare certe assurde abitudini”.

L’intervento ha poi innescato un dibattito, con l’intervento da parte di consiglieri di maggioranza e opposizione.

