“I capodimontani hanno dimostrato un grande cuore e un forte senso di comunità”

Cronaca - Il presidente Franco Pagliaccia (Il cuore di Rosalba) sulla partecipazione all’iniziativa solidaristica “Canto anch’io”, la campagna di raccolta fondi finalizzata alla lotta contro il cancro

Capodimonte – Riceviamo e pubblichiamo – Una risposta eccezionale da parte dei cittadini capodimontani, che anche questa volta, nonostante un’ emergenza in corso, hanno dimostrato come sempre, di avere un grande cuore e un forte senso di comunità.

Grande la risposta all’iniziativa solidaristica “Canto anch’io”, la campagna di raccolta fondi finalizzata alla lotta contro il cancro.

Lo spettacolo, svoltosi la sera di sabato scorso, promosso dall’ Associazione “Il Cuore di Rosalba” in collaborazione con la Proloco e l’Amministrazione Comunale di Capodimonte, ha visto sul palco allestito per l’occasione nella splendida piazza della Rocca, tanti artisti e personaggi pubblici del nostro territorio che, a titolo completamente gratuito, hanno “simpaticamente” partecipato allo spettacolo canoro. Un fremito di emozione ha percorso la piazza, quando in un video messaggio, la dottoressa Maria Menichincheri, ricercatrice di terapie antitumorali di fama mondiale, ha ricordato la figura di Rosalba Boccolini, alla quale è intestata l’associazione benefica “ Il cuore di Rosalba”.

La cosa più interessante è che i risultati ci dimostrano la grande gara di solidarietà e partecipazione che la campagna “Canto anch’io per la lotta contro il cancro” ha messo in moto, coinvolgendo tutta la comunità della Tuscia nel suo complesso. Con le prime iniziative a Marta, Montefiascone e Vetralla, sono stati raccolti fondi che hanno permesso l’acquisto di un Laringoscopio a fibre ottiche e accessori donato al reparto di Otorino dell’Ospedale di Belcolle.

E non è ancora finita, perché la raccolta continua. Infatti, presso la Proloco di Capodimonte è disponibile il CD realizzato dai cantanti che hanno aderito all’iniziativa.

Prossimo appuntamento a TARQUINIA, con “ CANTO ANCH’IO per la lotta contro il cancro” .

Franco Pagliaccia

Presidente Il Cuore di Rosalba

1 settembre, 2020