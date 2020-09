Il 17enne che ha accoltellato due giovani ora è ai domiciliari

Aggressione nel centro storico di Viterbo - In mattinata era stato portato in carcere per tentato omicidio e lesioni - Quando è stato fermato aveva ancora i vestiti sporchi di sangue - Indaga la polizia

Viterbo – Lo hanno fermato a 400 metri dal luogo in cui avrebbe accoltellato due 20enni. Quando i poliziotti della volante lo hanno individuato aveva i vestiti ancora sporchi di sangue. Il 17enne, di cui non divulghiamo le generalità perché minorenne, dopo essere stato portato in questura, in mattinata è stato trasferito nel carcere minorile di Roma per tentato omicidio e lesioni gravi. Poi è stato messo ai domiciliari.

L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre in via Valle Piatta, nel cuore del centro storico di Viterbo. Le vittime sono A.B. di 22 anni e D.R. di 23. Il primo sarebbe stato colpito, fortunatamente lievemente, al petto: portato all’ospedale di Belcolle, ne avrà per dieci giorni.

Più gravi invece le ferite e le condizioni di D.R., accoltellato più volte al dorso e all’addome. Ricoverato in codice rosso, è gravissimo e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

In via Valle Piatta, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della volante, della mobile e dalla scientifica. Stando alle prime indagini, condotte dai poliziotti della squadra mobile e coordinate dalla procura, sarebbe nato tutto da una lite per futili motivi, poi degenerata e finita nel sangue. Con il 17enne che si è dato alla fuga.

Per ricostruire la vicenda, saranno fondamentali i racconti di eventuali testimoni e quanto immortalato dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Gli inquirenti sono già al lavoro per acquisire i video.

6 settembre, 2020