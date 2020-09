Inaugurati i nuovi bus del trasporto pubblico locale

Orte - Il servizio entrerà in vigore da ottobre - L'assessore alla Viabilità Proietti: "Una rivoluzione che la città aspettava da 30 anni"

Orte – (a.c.) – Ecco i nuovi autobus del trasporto pubblico locale di Orte. I mezzi sono stati presentati ieri pomeriggio a piazza della Libertà e benedetti dal parroco don Maurizio Medici.

I bus sono dotati di pannelli elettronici con indicata la fermata di capolinea, impianto di climatizzazione e pedana posteriore per agevolare la salita e discesa di passeggeri con difficoltà di movimento. Prevista anche un’app che, attraverso un sistema di Qr code piazzato sulle nuove paline delle fermate, consente d’individuare la posizione dell’autobus e l’orario previsto di arrivo.

Il nuovo servizio del trasporto pubblico locale entrerà in vigore a partire da ottobre. Le tratte precedenti saranno modificate da nuove linee, quattro in totale: A,B,C, e D. I tracciati, come spiega l’assessore alla Viabilità Daniele Proietti, prevedono un maggior numero passaggi nei punti principali della città. “Il nuovo setup consente di avere due linee che costantemente si muovono sul territorio comunale in direzioni incrociate. Questo permette di avere una maggiore frequenza di passaggi nelle fermate principali, stimata in uno ogni mezz’ora circa. Inoltre c’è la revisione totale dei mezzi e delle paline e la riqualificazione delle pensiline delle fermate”.

“Erano almeno 30 anni che Orte aspettava un miglioramento del trasporto pubblico locale – conclude Proietti -. Non c’era mai riuscita nessun’amministrazione, mentre noi abbiamo portato una rivoluzione totale, che renderà il servizio molto più attrattivo e utile per la cittadinanza”.

Da segnalare anche l’introduzione della tessera Argento, con la quale i passeggeri over 65 anni residenti a Orte potranno ottenere uno sconto del 30% sull’abbonamento mensile.

26 settembre, 2020