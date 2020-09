Incendio in appartamento, ditrutti mobili ed impianti

Viterbo - Intervento dei vigili del fuoco - E' stato dichiarato inagibile

Viterbo – Appartamento distrutto dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fucoco a Viterbo intorno alle 19. Per cause da accertare si è verificato un incendio in via Cacciabella. Ad andare a fuoco un appartamento che si trova al piano rialzato di uno stabile e i cui arredi e gli impianti sono andati distrutti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, con sette persone, e l’autobotte che sono riusciti a contenere l’incendio

L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

11 settembre, 2020