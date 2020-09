La bimba, in un primo momento positiva al Covid-19, è risultata negativa a due tamponi consecutivi

Good news - Canepina - Lo annuncia il sindaco Aldo Moneta - Non affetti da Coronavirus anche tutti i familiari

Canepina – La bimba, che frequenta il nido comunale positiva giovedì al Covid-19, è risultata negativa a due tamponi consecutivi. Non basta. È negativa anche tutta la famiglia. Insomma una bellissima notizia per tutto il paese.

Ad annunciare il tutto è lo stesso sindaco di Canepina Aldo Moneta, che aveva reso noto il nome della bambina positiva al Covid con il permesso dei genitori.

“Ho appreso dai genitori e diffondo con altrettanta gioia – afferma Moneta – la notizia che i tamponi effettuati sulla piccola paziente di Canepina sono risultati negativi”.

Due giorni fa c’era già stata un’altra buona notizia.

“Comunico con grande gioia che i familiari della nostra piccola paziente – aveva annunciato il sindaco – sono tutti negativi al tampone, compresa la sorella che frequenta la scuola primaria di Canepina”.

Insomma tutto bene.

Il giorno precedente, il 17 settembre, era stato spiegato dal primo cittadino: “La Asl di Viterbo mi ha comunicato che nella giornata di domani (venerdì, ndr) verranno effettuati i tamponi su tutti i bambini e il personale del nido che, nei giorni di presenza della piccola, erano all’interno della struttura. Ciò, ai fini di una maggior tutela, avverrà senza distinzione tra contatti diretti e indiretti. Oggi stesso sono stati effettuati i tamponi sui componenti della famiglia.

Verso le ore 14, peraltro, la stessa Asl aveva tempestivamente fatto, insieme a me e al vicesindaco, un sopralluogo al nido onde effettuare le dovute verifiche.

Voglio sentitamente ringraziare la Asl di Viterbo per la tempestività e l’efficienza dimostrata, mettendo subito a disposizione della nostra comunità professionisti seri e preparati”.

Una storia a lieto fine dopo non poca preoccupazione.

20 settembre, 2020