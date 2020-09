Giorgia Meloni: “Macchina di Santa Rosa, spettacolo unico e meraviglioso”

Viterbo - Post della leader FdI per il 3 settembre con il video pubblicato da Tusciaweb

Viterbo – (g.f.) – “La Macchina di Santa Rosa, uno spettacolo unico e meraviglioso”. Oggi è il 3 settembre e Giorgia Meloni si ricorda dell’appuntamento più importante per la città di Viterbo.

La leader di Fratelli d’Italia è di casa in città, in occasione del trasporto e quest’anno che l’appuntamento è saltato a causa del Covid ha voluto comunque dedicare un suo pensiero via social.

Un post con il video pubblicato da Tusciaweb.

“Tra tradizione e fede – scrive Giorgia Meloni sul post – la Macchina di Santa Rosa di Viterbo ha continuato a stupire tutti noi di volta in volta.

Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, non potremo assistere a questo spettacolo unico e meraviglioso della nostra cultura, per questo motivo condivido con piacere questo video con ciascuno di voi”.

Il messaggio si conclude con il classico: “Evviva Santa Rosa”.

3 settembre, 2020