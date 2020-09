“Laudonia e Patrono hanno svolto un grandissimo lavoro nella lotta al crimine”

Viterbo - L'intervento del senatore Francesco Battistoni sul congedo dei due tenenti colonnello

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Grazie di cuore per il grandissimo lavoro svolto ai tenenti colonnelli Ciro Laudonia e Anna Patrono, rispettivamente a Tuscania e a Civita Castellana.

A succedergli saranno due donne, il capitano Palmina Lavecchia e il maggiore Pasqualina Frisio, i cui curriculum straordinari rendono orgogliosi l’arma dei carabinieri, ma anche noi cittadini.

Le due compagnie interessate dall’avvicidendamento sono particolarmente importanti, sia per l’estensione del territorio di cui si occupano, ma anche e soprattutto per la vicinanza alla capitale, che le pone in una condizione di particolare impegno lavorativo.

Sono certo che proseguiranno il cammino dei loro predecessori nella lotta al crimine e nella tutela dei cittadini.

A tutti loro va il mio ringraziamento e un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico.

Francesco Battistoni

Senatore di Forza Italia

5 settembre, 2020