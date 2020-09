“Le uscite sono state maggiori delle entrate per oltre 500mila euro”

Bassano in Teverina - Il gruppo di minoranza Bassano di tutti al sindaco Alessandro Romoli: "Come è possibile un dato così negativo?"

Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Questa minoranza vuole segnalare che nell’approvazione dell’assestamento degli equilibri economico finanziari di bilancio anno 2020, 2021, 2022, approvato dalla sola maggioranza durante l’ultimo consiglio comunale, abbiamo riscontrato un saldo negativo di 507mila 705,77 euro. Tanto per semplificare: le uscite sono state maggiori delle entrate per 507mila 705,77 euro.

Questo dato è alquanto negativo e dimostra come la gestione amministrativa del sindaco Romoli non sia delle migliori. Bisogna infatti tenere conto del fatto che il comune di Bassano in Teverina è veramente piccolo: ci sono circa 1200 abitanti, 600 famiglie, un reddito pro capite di 10mila euro. Come è possibile, sindaco, che in una realtà così piccola come la nostra ci sia un dato così negativo?

Un altro problema, per cui la minoranza si è astenuta dal voto e che ha da sempre evidenziato e rispetto al quale invitiamo tutta la cittadinanza a riflettere, riguarda la ristrutturazione del borgo. Ci chiediamo come il comune possa intervenire attraverso fondi comunali nel recupero del borgo, vista la disastrosa situazione. L’argomento del borgo è di grande interesse per l’amministrazione Romoli, infatti abbiamo riscontrato una grande accelerazione nelle procedure e si parla solo di questo in ogni consiglio comunale.

Il nostro gruppo considera la trasparenza molto importante fra amministrazione comunale e cittadini, per questo chiediamo al sindaco Romoli di comunicare ai cittadini dove verranno prese le risorse necessarie. Non vogliamo sentirci dire che “sono a costo zero”, perché non ci crede nessuno. Chiediamo che venga resa pubblica una relazione di stima dei lavori che devono essere effettuati, come saranno finanziati e dove verranno collocati gli abitati delle case popolari del borgo.

Sarebbe utile mettere i cittadini al corrente dei nominativi delle imprese di costruzioni, le cooperative edilizie, le associazioni coinvolte nel recupero del borgo. Infine, chiediamo di rendere pubbliche tutte le convenzioni che il comune attiverà con tutti i soggetti citati. Questa minoranza vuole evitare che la ristrutturazione del borgo diventi un pozzo senza fondo e che tutto ricada sui cittadini di Bassano in Teverina.

Abbiamo, inoltre, votato con parere favorevole al regolamento della Tari. È stata accolta, infatti, la proposta che il gruppo di minoranza aveva avanzato durante il consiglio comunale del 24 luglio, con la quale abbiamo chiesto la diminuzione delle tasse ai residenti di Bassano che possiedono una seconda casa, magari ereditata ma non utilizzata.

Questa diminuzione partirà, come ha detto il sindaco durante il consiglio, dal primo gennaio 2021, con una riduzione del 50%. Siamo fieri di aver portato avanti questa proposta e felici che possa essere realizzata, perchè certi che, anche se si tratta di un piccolo sgravio, sarà d’aiuto alle famiglie del nostro paese.

Bassano di tutti

Gruppo di minoranza

27 settembre, 2020