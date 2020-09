L’Eiffel di Ronciglione, un ponte unico al mondo

Ronciglione – Eiffel di Ronciglione nella Tuscia. Affascinato da queste grandi strutture mi incammino sotto il sole di quest’estate verso Rio Vicano, una strada bianca sotto il borgo di Ronciglione. Fa caldo e l’unica compagnia me la danno le zanzare che mi ronzano intorno. Ma il gioco vale la candela. Infatti a un certo punto dietro a un albero si scopre nella sua maestosità il ponte ferroviario di Ronciglione. Meraviglioso elemento scultoreo situato lungo la linea ferroviaria Civitavecchia-Orte, progettata nel 1921 e chiusa per sempre nel 1994. L’opera è stata realizzata tra il 1925 e il 1928 dalla “Società nazionale officine di Savigliano”, molto simile, anche se di dimensioni inferiori, al ponte San Michele sull’Adda, in provincia di Bergamo, costruito dalla stessa società nel 1888 e progettato dall’ingegnere svizzero Jules Röthlisberger. Il ponte è lungo complessivamente 119 metri, luce massima 65 metri, ed è interamente chiodato con rivetti, senza uso di saldature. All’epoca la tecnica della saldatura richiedeva impianti mobili ancora poco agevoli per essere applicata nei manufatti in corso d’opera, specie se di tali dimensioni e condizioni di intervento. Il ponte di Ronciglione, come quello di Paderno d’Adda, molto simili nello stile a quelli realizzati dalla scuola dell’ingegner Gustave Eiffel nel periodo 1880-1884, meritarono a suo tempo il nome di “Eiffel di Ronciglione” ed “Eiffel dell’Adda”. In definitiva, il ponte di Ronciglione è uno dei nove ponti realizzati con la tecnica costruttiva ad arco in ferro. A differenza degli altri è dotato della terza cerniera mobile in chiave che lo rende unico al mondo. Maurizio Di Giovancarlo

Immagini Maurizio Di Giovancarlo / Tuscia Fotografia