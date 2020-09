L’istituto universitario Progetto uomo riparte in sicurezza

Montefiascone - Dal 7 all'11 settembre è andato in scena il primo ciclo di lezioni

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo una pausa dovuta all’emergenza sanitaria, dal 7 all’11 settembre, si sono riaperte le porte dell’Ipu per gli oltre 200 studenti iscritti al corso di scienze dell’educazione, per educatore professionale ed educatore della prima infanzia.

La ripresa è stata possibile grazie ad un grande lavoro di preparazione, secondo un rigido protocollo basato sulle linee guida dell’autorità sanitaria, che ha visto la soddisfazione di docenti e studenti ansiosi di incontrarsi: un impegno necessario per la qualità con la quale l’istituto, da sempre, eroga la propria didattica, certo del fatto che la presenza non potrà mai essere sostituita da alcun metodo virtuale, soprattutto per quanti, domani, vorranno svolgere la professione di educatore a contatto con le persone.

Le lezioni si sono svolte nella sede di via Cardinal Salotti, in aule attrezzate con tecnologia innovativa audio e video, per permettere a tutti gli studenti, in aula o da casa, di partecipare adeguatamente alle attività didattiche e permettere, così, il distanziamento necessario per la tutela della salute di tutti.

Istituto universitario Progetto uomo

16 settembre, 2020