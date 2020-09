Marco Perniconi sindaco con il 61,84%

Elezioni amministrative 2020 - Bomarzo - È il primo proclamato ufficialmente - Ottiene 671 voti

Bomarzo – (g.f.) – Elezioni comunali nella Tuscia, Marco Perniconi è il nuovo sindaco di Bomarzo. Il candidato, riferimento del centrosinistra, è il primo a essere proclamato vincitore ufficialmente.

Ha ottenuto 671 voti, pari al 61,84%. Giovanni Lamoratta si è fermato a 362 voti, pari al 33,36%.

Terza candidata in corsa, Patrizia Farroni per il Movimento 5 stelle. Per lei 52 voti, pari al 4,79%.

La lista Uguaglianza del neosindaco Perniconi ottiene sette setti, Cambiamo di Lamoratta ne conquista tre, nessuno per il Movimento 5 stelle.

22 settembre, 2020