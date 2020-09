Neomamma positiva al Coronavirus

Salute - La Asl: "Adottati i protocolli del caso, ma a ulteriore scopo preventivo tamponi a tutti gli operatori sanitari di ostetricia"

Viterbo – (r.s.) – Quando si deve nascere, si sa, non si guarda in faccia a nessuno. Nemmeno a quel nemico invisibile chiamato Coronavirus che da mesi sta stravolgendo l’intero pianeta.

E quel bambino, venuto al mondo sabato all’ospedale Belcolle di Viterbo, ha messo fretta a tutti: alla mamma e ai medici. La donna, come da prassi, è stata sottoposta al tampone in fase di preospedalizzazione, ma il parto andava eseguito d’urgenza. In attesa del referto è avvenuto il ricovero e solo dopo qualche ora è arrivata la risposta del test: positivo.

“Già la gravidanza ha di per sé una sua fisiologia – spiega la Asl -. In questo caso, inoltre, erano stati riscontrati degli elementi di criticità per i quali non era possibile attende l’esito del tampone. La paziente, asintomatica, è così stata ricoverata, ovviamente adottando tutti i protocolli del caso. Ora a ulteriore, benché non necessario, scopo preventivo, l’azienda sanitaria ha deciso di sottoporre al test tutti gli operatori sanitari del reparto di ostetricia e ginecologia”.

Sia il bambino che la neomamma, seppur ancora a Belcolle, stanno bene. “Il reparto – fa sapere la Asl – è sicuro e pienamente operativo. La situazione in questo momento non ci preoccupa, non essendo emerso alcun elemento di possibile contagio all’interno del reparto”.

La prima nascita da madre positiva all’ospedale di Viterbo è avvenuta in pieno lockdown: il 25 aprile scorso. Ma in quel caso il parto era stato programmato e per la donna e il suo piccolo era stato studiato un percorso dedicato e protetto, dall’accesso a Belcolle alle dimissioni.

28 settembre, 2020